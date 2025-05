Per le ufficialità ci sarà ancora da attendere. Poco, però. Perché il mese di settembre, calendario alla mano, non è poi così lontano come potrebbe sembrare. Ma nelle ultime ore si stanno completando le liste in vista delle elezioni regionali, per un’estate all’insegna di una campagna elettorale che si preannuncia davvero calda. Ci sarà tanto Piceno nella sfida tra i due candidati governatori, ovvero il presidente uscente Francesco Acquaroli per il centrodestra e l’europarlamentare Matteo Ricci per il centrosinistra. La provincia ascolana, infatti, porterà ad Ancona quattro consiglieri regionali e ogni forza politica potrà candidare fino a quattro rappresentanti per il territorio (due uomini e due donne). Nel centrodestra, Fratelli d’Italia ricandiderà sicuramente Andrea Assenti, consigliere uscente, ed è stata ormai ufficializzata anche la discesa in campo di Francesca Pantaloni, assessore comunale ascolana. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Regionali, grandi manovre. Per FdI ipotesi Pagliacci