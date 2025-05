reggiana primavera sfida feralpisalò nei playout reggiana femminile guarda al futuro

Atto primo dei playout per la Primavera della Reggiana, in campo alle 15 a Brescia per la sfida alla FeralpiSalò. Una grande rincorsa, dopo una prima parte di stagione negativa, non è stata sufficiente ai granata per evitare la penultima piazza e la conseguente appendice degli spareggi: dall’avvento di Turrini, subentrato in corso d’opera a Centurioni, Camara e compagni hanno giocato alla pari con tutte le rivali, arrivando ad una striscia di 10 risultati utili consecutivi, ma la sconfitta alla penultima nel derby con la capolista Parma (2-1) e il pari col Brescia di sabato scorso (2-2) hanno impedito loro di festeggiare in anticipo una salvezza che sarebbe stata meritata. La FeralpiSalò, invece, ha chiuso all’ultimo posto il raggruppamento, col peggior attacco del torneo, ma nei 2 precedenti stagionali ha dapprima strappato un 2-2 casalingo per poi imporsi di misura a Montecchio nella seconda giornata di ritorno. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

