referendum parla landini

Domenica 8 e lunedì 9 giugno si torna alle urne per votare cinque referendum. Le consultazioni sono state promosse da organizzazioni sindacali, in particolare dalla Cgil. Non a caso ieri mattina la Cgil Pavia ha organizzato nell’aula magna dell’Università un’assemblea con il segretario generale della Cgil Maurizio Landini accompagnato dal segretario provinciale Fabio Catalano. "I tg non stanno dando molto spazio ai referendum – ha detto Landini – man mano che informiamo i cittadini, aumenta il numero di persone che andrà a votare. Questi referendum vogliono ridurre la precarietà, affrontare il problema degli appalti per avere meno infortuni e mettere al centro il lavoro e la cittadinanza. Non si vota per un partito o l’altro, ma per i diritti di chi per vivere ha bisogno di lavorare ". 🔗Leggi su Ilgiorno.it

