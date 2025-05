referendum invito al voto il minghetti nella bufera

Non c’è pace per il liceo Minghetti sempre nella bufera politica. Un gruppo di studenti, docenti (una quarantina) e personale tecnico ammnistrativo si schiera, con una lettera pubblica, contro l’invito all’astensionismo al referendum, esprimendo "delusione e sdegno" e invitando la loro comunità a recarsi al voto. Immediata la reazione di Fdi e Lega Bologna che stigmatizzano la presa di posizione. "Riteniamo – si legge nella lettera – che l’esercizio del diritto di voto sia alla base dei valori della Costituzione che rappresentano il fondamento della proposta didattica ed educativa della scuola". E’ "preoccupante che esponenti di primo piano delle istituzioni nazionali che hanno giurato fedeltà alla Costituzione, invitino i cittadini a non andare a votare, in un periodo storico già contraddistinto da un forte astensionismo e, per riprendere le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da una democrazia ‘a bassa intensità’ a cui non vogliamo rassegnarci". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

