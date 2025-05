Referendum 8 e 9 giugno | la posizione di Italia Viva e Azione del Terzo Polo

In vista del referendum dell'8 e 9 giugno, che affronta questioni cruciali come lavoro e cittadinanza, Italia Viva e Azione, entrambi parte del Terzo Polo, hanno adottato una posizione unitaria. I due partiti, infatti, hanno deciso di non astenersi, promettendo di mobilitare i propri elettori per un voto consapevole e attivo sui cinque quesiti proposti.

Il referendum dell’8 e 9 giugno propone cinque quesiti che toccano temi centrali come il lavoro e la cittadinanza. In questo contesto, i partiti Italia Viva e Azione, detti anche Terzo Polo, si sono espressi in modo sostanzialmente compatto. La linea di entrambi i partiti è quella di non astenersi e di andare a votare, ma non propugnano tutti “Sì” come era facile dedurre dalle riforme sul lavoro a cui hanno partecipato i leader Renzi e Calenda. Il quesito referedario specifico a cui andrà sicuramente un “sì” riguarda il taglio dei tempi per la cittadinanza italiana agli stranieri. Su tutti gli altri quesiti, le due formazioni politiche si mostrano contrarie, con motivazioni che affondano le radici nelle riforme approvate durante i governi precedenti. Cosa vota Italia Viva al referendum. La posizione ufficiale di Italia Viva è stata illustrata da Donatella Conzatti, coordinatrice regionale ed ex senatrice. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Referendum 8 e 9 giugno: la posizione di Italia Viva e Azione del Terzo Polo

