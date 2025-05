Re Carlo e William hanno partecipato a un raro evento congiunto, presenziando alla cerimonia per l’Ordine del Bagno presso l’Abbazia di Westminster a Londra, venerdì 16 maggio. Questo evento ha avuto un significato molto particolare, perché segna l’inizio del passaggio di consegne tra l’attuale Sovrano e l’erede al trono. Re Carlo e William, passaggio di consegne alla cerimonia dell’Ordine del Bagno. Re Carlo e suo figlio William si sono dunque ritrovati assieme nell’ Abbazia di Westminster per la cerimonia dell’ Ordine del Bagno che si tiene ogni quattro anni. Dunque, si tratta di un evento piuttosto raro che nel 2025 ha un significato molto particolare, perché sono coincise ricorrenze e cambiamenti cruciali in questa particolare celebrazione. Innanzitutto, quest’anno ricorrono i 300 anni dalla fondazione dell’Ordine, è la prima cerimonia che Carlo ha vissuto come Re e durante la funzione, che prevedeva il giuramento e l’investitura di cinque cavalieri, William è stato nominato Gran Maestro dell’Ordine, carica che ha ereditato da suo padre. 🔗Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, la cerimonia che ha dato inizio al passaggio di consegne a William