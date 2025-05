Ravenna-Pistoiese | assenze di Lo Bosco e Venturini nella semifinale playoff

Senza Lo Bosco e Venturini. L’approccio alla semifinale playoff di domani, alle 19, al Benelli, contro la Pistoiese, parte da due certezze, oltre a quella conclamata di Nappello. Mister Marchionni dovrĂ infatti rinunciare all’attaccante Lo Bosco, ormai fuori causa dal derby di Forlì, così come al difensore Venturini. Per entrambi, che lamentano un problema al ginocchio, la stagione è praticamente finita. Il tecnico giallorosso, che nell’ultima sfida persa 2-1 a Castel Maggiore contro il Progresso, aveva effettuato un turnover pressochĂ© totale, non avrĂ troppi problemi a trovare le soluzioni alternative. Dato per scontato che il modulo sarĂ quello col play basso (Rossetti), in attacco ci sono Zagre, Di Renzo e Manuzzi che si giocano 2 maglie. La soluzione con il rifinitore schierato dietro le punte (Guida) potrebbe verosimilmente essere utilizzata in corso d’opera. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

