Rari Nantes chiude la stagione di serie A2 femminile con vittoria sul Volturno

La Rari Nantes conclude la stagione di Serie A2 femminile con una convincente vittoria contro il Volturno, chiudendo il campionato con il punteggio di 13-10. Questo successo consente alla squadra di Andrea Posterivo di piazzarsi al quarto posto, a sole tre lunghezze dalla coppia formata da Volturno e Parma, rendendo l'annata molto positiva.

La Rari Nantes chiude con una bella e netta vittoria. La stagione di serie A2 femminile della formazione di Andrea Posterivo termina con il successo netto e meritato di 13-10 sul Volturno. Quarto posto finale a tre lunghezze dalla coppia composta proprio da Volturno e Parma, una annata da considerarsi decisamente positiva per il gruppo bolognese che si è confermata ai vertici del girone Sud, ma soprattutto ha lanciato in prima squadra tante giovani del settore giovanile che rappresentano il presente e il futuro di una società che continua a lavorare nel migliore dei modi. L’organico che Posterivo sta forgiando continua a crescere grazie alla qualità e all’esperienza di un nucleo storico solido a cui la società sta di volta in volta aggiungendo tantissimi interessantissimi prospetti. Tornando alla sfida con il Volturno che ha chiuso la stagione regolare, il confronto è stato intenso dall’inizio alla fine con la Rari che parte subito 2-0 (Mazzia e Perna) e 4-2 (ancora Mazzia e Gnassi) al primo stop. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rari Nantes chiude la stagione di serie A2 femminile con vittoria sul Volturno

Approfondimenti da altre fonti

Rari Nantes chiude la stagione di serie A2 femminile con vittoria sul Volturno

Scrive sport.quotidiano.net: La Rari Nantes Bologna termina la stagione con un successo 13-10 sul Volturno, confermandosi ai vertici del girone Sud.

Pallanuoto, la Rari Nantes Imperia chiude la stagione con una vittoria, ma ora ci sono i playoff per la salvezza

Come scrive imperiapost.it: Rari Nantes Imperia Raineri chiude la stagione regolare con una netta vittoria per 14-7 su Locatelli ma per arrivare alla salvezza in Serie B dovrà ora giocare i playoff. Dopo l’anticipo di venerdì se ...

PALLANUOTO A2 F: La Rari Nantes termina battendo il Volturno

renonews.it scrive: La stagione di serie A2 femminile della Rari Nantes Bologna si chiude col successo netto e meritato di 13-10 sul Volturno.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Un' antologia di racconti inediti per ragazzi a sostegno di Asroo per i malati rari

La beneficenza non si ferma anche in tempi di Coronavirus. E cos?, in poco tempo, autori volontari si sono messi a disposizione per una antologia di racconti, Fant?si? - il cui ricavato andr? completamente a sostenere le attivit? di ASROO, Associazione Scientifica Retinoblastoma e Oncologia Oculare di Siena.