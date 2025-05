2025-05-16 22:36:00 Breaking news: Aston Villa tenuto loro Campioni Lega speranze vivo con UN 2- 0 vincita Sopra UN indebolito Tottenham lato A Villa Parco. Obiettivi del secondo tempo da Ezri Konsa E Boubacar Kamara assicurato UNAI Emery’s uomini sfregamento Manchester Città in IL Premier Lega superiore quattro per il momento. Nonostante UN vivace E aprire Primo metà, nessuno dei due lato trovato UN svolta Prima IL intervallo. Villa dominato possesso – vantarsi 72% Di IL palla – E creato parecchi possibilità, IL migliore Di Quale venni da Morgan Rogers E Marco Asensio, Entrambi negato di Spurs ‘ in piedi- In Il portiere Antonin Kinsky. Tottenham, Anche se infortunio- colpo E chiaramente con uno occhio SU loro Europa Lega finale In Bilbao, rimasto UN minaccia SU IL rottura, con Heung- Min figlio E Wilson Odobert andando vicino. 🔗Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Rapporto, risultato e obiettivi mentre i padroni di casa fanno un passo in gigante verso la Champions League