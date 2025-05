Raid notturni | oltre 120 morti Trump | Teniamo d’occhio la Striscia

Raid notturni sulla Striscia di Gaza hanno provocato oltre 120 morti, intensificando il conflitto nella regione. I bombardamenti aerei e i colpi di artiglieria, accompagnati da nuovi ordini di evacuazione, stanno alimentando una violenza incontrollata. Nel frattempo, Trump ha dichiarato: «Teniamo d’occhio la Striscia», evidenziando l'attenzione internazionale sulla drammatica situazione.

Raid aerei e colpi di artiglieria, nuovi ordini di evacuazione e assedi. I carri armati israeliani stanno penetrando sempre più all'interno di Gaza, dispiegando violenza e omicidi per costringere la popolazione.

