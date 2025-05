raccolta fondi per l infiorata di pievepelago

Manca poco più di un mese alla tradizionale Infiorata del Corpus Domini che si terrà a Pievepelago domenica 22 giugno ed in paese vi è già gran fermento. Da un lato gli infioratori stanno ultimando i bozzetti dei 25 tappeti che ricopriranno tutti i 200 metri dell’antica via Tamburù, dall’altro è stata lanciata una raccolta fondi per l’acquisto dei fiori. "Quest’anno – spiegano gli organizzatori – la data dell’Infiorata cade molto avanti, quando molte varietà di piante utilizzate saranno già sfiorite. Nessuno però si è perde d’animo: da un lato speriamo di trovare ginestre e altre varietà non ancora sfiorite in alta quota mentre, grazie alla generosità dei paesani e turisti, si cercherà di acquistare il maggior numero possibile di garofani e fiori recisi, il cui prezzo dalle serre è però lievitato notevolmente in questo periodo. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

