Raccolta firme contro i ticket sanitari

Curarsi è un diritto fondamentale per tutti i cittadini. Con questa convinzione, la parlamentare Alice Buonguerrieri e il consigliere regionale Luca Pestelli, entrambi di Fratelli d’Italia, promuovono una campagna di raccolta firme contro i ticket sanitari. Un’iniziativa cruciale per garantire l’accesso alle cure e sostenere il diritto alla salute nel nostro territorio.

"Curarsi è un diritto di tutti i cittadini e noi siamo e saremo in prima linea per garantirlo". Con questa parola la parlamentare Alice Buonguerrieri e il consigliere regionale Luca Pestelli, entrambi di Fratelli d’Italia, lanciano anche nel nostro territorio la campagna della raccolta firme per dire "No all’aumento dei ticket sanitari ". "La misura imposta dalla Regione Emilia-Romagna - dichiarano Buonguerrieri e Pestelli - colpisce gravemente il bilancio familiare, incidendo negativamente sul diritto di potersi curare e sull’adesione alle terapie. Per questo abbiamo lanciato una raccolta firme sul territorio". Il banchetto di Fratelli d’Italia sarà attivo in Piazza Saffi a Forlì. A Cesena, FdI raccoglierà le firme presso la sede di Piazza del Popolo oggi dalle 10 alle 12.30. La raccolta firme proseguirà anche nel prossimo weekend in altri Comuni del territorio provinciale. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Raccolta firme contro i ticket sanitari

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Raccolta firme contro i ticket sanitari

Segnala msn.com: "Curarsi è un diritto di tutti i cittadini e noi siamo e saremo in prima linea per garantirlo". Con questa parola la parlamentare Alice Buonguerrieri e il consigliere regionale Luca Pestelli, entrambi ...

raccolta firme

Da lanazione.it: Rimani aggiornato su Raccolta firme con le ultime notizie, approfondimenti e analisi dettagliate. Esplora articoli esclusivi, interviste e le opinioni degli esperti per scoprire tutto quello che c’è d ...

Online la raccolta firme europea per vietare le terapie di conversione alle persone LGBTQ+

Come scrive quotidianopiemontese.it: TORINO – Le pratiche di conversione rivolte a persone LGBTQ+ rappresentano una delle forme più gravi di violenza psicologica e fisica ancora oggi tollerate in molti Paesi, compresi alcuni Stati membri ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Raccolta Firme Online per il Salario Minimo: Opposizioni Unite per un Cambiamento

Lancio della Raccolta Firme Online per la Proposta Unitaria delle Opposizioni sul Salario Minimo. È partita ufficialmente la campagna di raccolta firme online per la proposta unitaria delle opposizioni riguardo al salario minimo in Italia.