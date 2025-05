SANTA MARIA A MONTE Nella classifica resa nota dalla Regione sulla qualità della raccolta differenziata, Santa Maria a Monte è tra i primi dieci Comuni in Toscana, secondo in provincia di Pisa, con 359 chili pro capite e la differenziata all’84,03%. "Un orgoglio che sa di amaro", il commento della sindaca Manuela Del Grande. "Un risultato derivato unicamente dalla grande attenzione che la passata amministrazione e la nostra hanno mostrato nei confronti dell’ ambiente e della lotta all’ inquinamento – le parole di Del Grande – Attenzione che si riflette quotidianamente sul lavoro degli uffici comunali. Un particolare ringraziamento va rivolto ai nostri cittadini che, nonostante i disservizi e gli aumenti tariffari ingiustificati, sono stati pazienti e corretti". "Solo qualche giorno fa abbiamo comunicato l’insostenibile susseguirsi di disservizi da parte di Geofor – concludono la sindaca Del Grande e l’assessora Laura Falorni – Troviamo singolare che si continuino a pubblicare classifiche come questa senza che ne conseguano effetti tangibili sui Comuni virtuosi come da anni chiediamo alla Regione e in tutte le sedi. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raccolta differenziata rifiuti: "Orgoglio che sa di amaro"