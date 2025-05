Non solo produttori: chi si occupa delle api, aiuta l’ambiente. "La valenza dell’ apicoltura non è solo economica, ma ambientale – sottolinea l’apicoltrice Veleda Manassi – questo aspetto dovrebbe essere sostenuto". Le fioriture primaverili di quest’anno potrebbero far ben sperare per la stagione, ma serve anche una visione più di sistema, per favorire il ricambio generazionale. "L’apicoltura – continua Manassi – sta cambiando. C’è stato un importante intervento che ha portato alla possibilità di equipararla all’allevamento di specie protette, con limitazioni nel numero di alveari destinabili all’uso familiare. In sostanza, si favorisce l’apicoltura professionale. I giovani, tuttavia, si avvicinano a questo ambito con difficoltà , scoraggiati dalle incertezze climatiche che danneggiano la produzione". 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Questo comparto va incentivato aiutando il ricambio generazionale"