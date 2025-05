Quello del prestigiatore è l’inganno più onesto | Torino è capitale dell’illusionismo tra magia e talenti internazionali

...un autentico palcoscenico per illusionisti di fama mondiale. Qui, l'arte dell'inganno si fonde con la tradizione e l'innovazione, trasformando la città in un fulcro di spettacolo e meraviglia. Dalla storia incantata di Mago Merlino alle moderne performances, Torino celebra la magia in tutte le sue forme, regalando emozioni indimenticabili a chiunque desideri credere nell'impossibile.

Da Mago Merlino, il leggendario consigliere di Re Artù, fino a Harry Potter, l’eroe moderno che ha acceso l’immaginazione di milioni di persone, la magia ha attraversato epoche e culture senza mai perdere il suo fascino. Elemento ricorrente in libri, cinema e televisione, a Torino rappresenta. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - "Quello del prestigiatore è l’inganno più onesto": Torino è capitale dell’illusionismo, tra magia e talenti internazionali

Potrebbe interessarti su Zazoom

Harry Potter: Enigmi & Magia lancia l'evento in-game Club Challenge

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), leader mondiale nel settore dell'intrattenimento interattivo, ha annunciato che il suo magico gioco Match-3 per dispositivi mobili, Harry Potter: Enigmi & Magia, ha lanciato per la prima volta l'evento in-game Club Challenge.