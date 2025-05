Quella volta che Battisti diede un pugno a Ivan Cattaneo | Così ho capito la sua lezione

«Nel 1977 ero un ragazzino arrogante. Battisti mi chiese che cosa ne pensavo dell’album “ Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera ”. Io gli dissi che questa ritmica esagerata lo faceva sembrare un Barry White dei poveri. Mi mise in piedi davanti agli altoparlanti e lui appiccicato dietro di me, dicendomi “senti invece come ti arriva questo basso: quasi come un pugno nel petto” e mi sferra all’improvviso un poderoso pugno nello stomaco. Cado a terra, lui subito mi rimette in piedi, e insieme ridiamo a crepapelle. ma soprattutto avevo capito la lezione». A raccontare l’aneddoto è Ivan Cattaneo che oggi con Mario Luzzato Fegiz sul Corriere della Sera riepiloga la sua vita e la sua carriera. Uno schizofrenico totale. Cattaneo è stato lanciato da Nanni ricordi: «Nasco come cantautore negli Anni 70, ho avuto successo negli 80 con i brani degli Anni 60. 🔗Leggi su Open.online

