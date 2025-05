Operato durante la notte tra giovedì e ieri il quattordicenne di Casaletto Lodigiano investito da un’auto giovedì sera. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri. Da una prima ricostruzione dell’accaduto sembra però che alle ore 20.15 dell’altra sera l’adolescente fosse appena sceso dal pullman, alla fermata della "Stasiuneta", per rincasare. Al volante della vettura investitrice un uomo di 59 anni che, per lo spavento, è stato accompagnato dalla Croce azzurra di Villanterio, in ambulanza, sotto shock all’ ospedale Maggiore di Lodi. Il quattordicenne è stato ricoverato all’ ospedale di Bergamo. P.A. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

Quattordicenne investito da auto. Operato, è grave