quando l arte è da toccare così l istituto dei ciechi ha reso il duomo di tutti

"Si prega di toccare". Sono musei che accolgono, quelli in cui ha lavorato l’ Istituto dei ciechi di Milano per rendere anche il Duomo e la basilica di Sant’Ambrogio fruibili ai non vedenti. È una lunga storia di filantropia, di amore, umanità e crescita quella dell’Istituto fondato da Michele Barozzi nel 1840, un tempo in cui la sensibilità per le disabilità era diversa da oggi. E innovativo sin da subito: nel 1863 fu il primo Istituto dei ciechi in Italia ad adottare il codice ideato nel 1829 da Louis Braille, la combinazione di punti in rilievo che ancora oggi permette ai ciechi di scrivere e leggere, una rivoluzione che ha reso possibile l’istruzione per milioni di persone nel mondo. Anche oggi l’Istituto è vivo, con molte iniziative, dai corsi di formazione tiflopedagogica (pedagogia per persone con disabilità visiva) e i seminari di approfondimento per insegnanti e universitari per il sostegno, che coinvolgono più di 700 docenti in lezioni sia da remoto sia in presenza in collaborazione con la Cattolica e la Bicocca alla collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo, dalla quale è nato, appunto, il progetto conTatto, inaugurato a novembre: undici tavole tattili stampate ad alto spessore con didascalie in Braille a caratteri ingranditi per il museo del Duomo, corredate da percorsi museali accessibili ai visitatori con disabilità visiva ceh possono esplorare con le dita venti opere originali della collezione. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

