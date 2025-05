Quando la F1 su TV8 oggi | programma qualifiche GP Emilia Romagna 2025

Oggi, sabato 17 maggio, TV8 trasmette in diretta le qualifiche del Gran Premio d’Emilia Romagna di F1 2025. La giornata prevede anche il terzo turno di prove libere, in un programma canonico che definirà la griglia di partenza per la gara di domenica. Restate sintonizzati per tutte le emozioni di Imola!

Sabato 17 maggio, il Gran Premio d’Emilia Romagna di F1 vivrà la giornata dedicata alle qualifiche. La sessione attraverso la quale sarà determinato la griglia di partenza del GP domenicale, verrà preceduta dal terzo turno di prove libere. Il programma di Imola è dunque canonico. Non ci sarà Sprint, la prossima è programmata addirittura in Belgio (fine luglio). Sinora, su 31 Gran Premi disputati a Imola, il vincitore è partito dalla pole position in 11 occasioni. Dunque, il poleman si è imposto nel 35,5% dei casi. Non si tratta di una percentuale altissima. Peraltro, scattare davanti a tutti non si è rivelato determinante neppure nell’epoca corrente. Dal 2020 in poi, il più veloce sul giro secco ha vinto 2 volte su 4. Parlando, appunto, della stretta attualità, le quattro pole position dell’era contemporanea sono state appannaggio di Valtteri Bottas (2020), Lewis Hamilton (2021) e Max Verstappen (2022, 2024). 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la F1 su TV8 oggi: programma qualifiche GP Emilia Romagna 2025

