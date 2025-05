Maggio è un mese denso di notizie per il mondo della bellezza. Tra queste, alcune riguardano collaborazioni d’eccezione. Quelle tra i brand e i designer e gli artisti. Con il risultato che sono sempre di più i prodotti beauty di design che nascono. Per popolare le nostre stanze del benessere, le nostre toelette di bellezza e i nostri beauty-case. E abbellirli con la loro semplice presenza. L’estetica si unisce alle performance formulative, per la creazione di veri e propri oggetti del desiderio. Scopriamo quali prodotti desiderare (e possedere): dal make up allo spazzolino da denti. Fino ai profumi e ai loro diffusori. Roksanda & Other Stories: il trucco si fa eclettico. La visionaria designer Roksanda Ilin?i?, creatrice del fashion brand che porta il suo nome di battesimo, ha prestato la sua creatività a & Other Stories per la creazione di una collezione di make up in edizione limitata. 🔗Leggi su Amica.it

© Amica.it - Quando i designer firmano nuovi oggetti del desiderio: da spazzolini a rossetti