Quale la città del futuro? Al via il Piano operativo | Valuteremo le necessità

FOLLONICA È iniziato il percorso per la definizione del nuovo Piano operativo comunale, uno strumento urbanistico fondamentale che indicherà in modo chiaro per i prossimi anni quali saranno gli interventi, gli indirizzi e le opportunità di sviluppo e trasformazione del territorio comunale, che saranno stabilite tenendo conto delle caratteristiche della città e le esigenze dei cittadini. In questi giorni il sindaco e gli uffici comunali sono al lavoro per definire quali sono gli interventi di cui la città ha più bisogno: "Ho già incontrato i progettisti del Piano operativo – spiega il sindaco Matteo Buoncristiani – per calendarizzare una serie di incontri finalizzati ad analizzare le istanze pervenute dai cittadini. I contributi sono stati georeferenziati dall’ufficio Urbanistica per renderne agevole la visione e per analizzare statisticamente le esigenze della città. 🔗Leggi su Lanazione.it

