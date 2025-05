Quale futuro per gli amministratori delegati? Il caso Avellino

Il caso Avellino accende il dibattito sul futuro degli amministratori delegati, dopo la recente conferma della condanna in appello da parte della Cassazione per l'ex AD di Autostrade per l'Italia. Questa situazione mette in luce le responsabilità legali e morali associate ai ruoli di vertice nelle aziende italiane, sollevando interrogativi su governance e accountability.

La conferma della condanna in appello decisa dalla Cassazione per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia

