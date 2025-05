Putin e i negoziati | a Mosca esultano sia moderati che falchi | Ora i filonazisti cedano le quattro regioni | Cautela a Washington

I recenti negoziati a Mosca hanno suscitato entusiasmo tra moderati e falchi, con un appello per la cessione delle quattro regioni da parte dei filonazisti. A Washington si invita alla cautela, mentre le reazioni ufficiali all'incontro di Istanbul si mostrano più misurate. Kosachev commenta: «È comunque un inizio, dopo una pausa di quasi tre anni».

Più moderate le reazioni ufficiali all'incontro di Istanbul. Kosachev: «È comunque un inizio. Sarebbe stato ingenuo aspettarsi di più dopo una pausa di quasi tre anni»

Ucraina - Cremlino: Putin non rifiuta negoziati - ma no accordi con Zelensky

Il leader russo Vladimir Putin non rifiuta la possibilità di negoziati con l'Ucraina, ma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non è la persona con cui sottoscrivere accordi.