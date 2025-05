Udienza preliminare davanti al giudice Moreschi per l’ omicidio di Casazza avvenuto la sera del 19 agosto 2024, fuori dal bar Rosy, di via Nazionale, alle 22.30. C’è la lite, il pugno, un colpo con un bicchiere. Mykola Ivasiuk (nella foto), ucraino di 38 anni, cade a terra e muore sbattendo il viso e riportando un trauma che seppur di lieve entità causò una emorragia. La sequenza è ripresa dalle telecamere. Su richiesta del pm Silvia Marchina, il gip ha disposto il giudizio immediato per Mario Romeo, 39 anni, (assistito dagli avvocati Funaro e Scalvi) e Mohamed Amine Moussine 33 anni, senza fissa (con l’avvocato Bonomo), entrambi in carcere per omicidio preterintenzionale con l’aggravante dei futili motivi. La strada che hanno imboccato i difensori è quella dell’abbreviato che verrà discusso nell’udienza in agenda il 12 settembre e confermata durante l’udienza di ieri mattina. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

Pugno mortale. Due a giudizio immediato