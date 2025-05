Pronostico Barcellona-Villarreal | è il giorno della doppia festa

Nel giorno della doppia festa, il Barcellona affronta il Villarreal nella trentasettesima giornata di Liga. Dopo la vittoria nel derby contro l’Espanyol, i blaugrana cercano di confermarsi. In questo articolo analizzeremo dove seguire il match, le formazioni e presenteremo il pronostico per questo atteso incontro. Non perdere i dettagli di una sfida cruciale per il campionato!

Barcellona-Villarreal è una gara della trentasettesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico Ventottesima Liga nella propria storia per il Barcellona conquistata nel derby contro l'Espanyol. Una rete di Lamine Yamal – bellissima – è bastata agli uomini di Flick per avere la meglio e chiudere i conti con due giornate d'anticipo. Nel finale anche il gol di Fermin Lopez, ma era tutto segnato. E, domenica, sarà solamente festa per i blaugrana che chiuderanno l'annata con tre titoli: la Supercoppa, la Coppa del Re e il campionato ovviamente, senza mai perdere contro il Real Madrid. Festa meritata. E questo rende ancora più importante, comunque, il traguardo raggiunto dall'Inter che ha eliminato gli spagnoli in semifinale di Champions.

