Pronostici Verona-Como e Monza-Empoli | alla fine tutti felici

Domenica alle 20:45 si sfideranno Verona-Como e Monza-Empoli, partite cruciali per la trentasettesima giornata di Serie A. In questo articolo, analizzeremo probabili formazioni, pronostici, e dove seguire le partite in diretta tv e streaming. Con il Como reduce da sei vittorie consecutive, le aspettative sono alte e la tensione palpabile.

Verona-Como e Monza-Empoli sono partite valida per la trentasettesima giornata di Serie A e si giocano domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Le sei di vittorie di fila, per il Como – che sembrerebbe abbia convinto Fabregas a restare la prossima stagione – si potrebbero interrompere sul campo del Verona. La truppa di Zanetti è a un passo dalla salvezza: potrebbe bastare un solo punto per brindare in anticipo. Pronostici Verona-Como e Monza-Empoli: alla fine tutti felici (AnsaFoto) – Ilveggente.it Contro il Lecce, il Verona, ha cercato soprattutto nella prima parte del secondo tempo a vincere. Poi ha capito che era meglio portarsi il pareggio a casa e quindi poi preparare “ due finali “, come detto dal tecnico. E una è proprio quella contro il Como, che sì vorrebbe chiudere ancora vincendo, ma che si potrebbe vedere fermato da una formazione che, sotto il profilo tattico, ha preparato un match per raggiungere un unico scopo. 🔗Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Verona-Como e Monza-Empoli: alla fine tutti felici

Cosa riportano altre fonti

Pronostici Verona-Como e Monza-Empoli: alla fine tutti felici

ilveggente.it scrive: Verona-Como e Monza-Empoli sono partite valida per la trentasettesima giornata di Serie A e si giocano domenica: formazioni e pronostico ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Francesca Barra e Claudio Santamaria protagonisti di La Verona di Dante

La Verona di Dante: un viaggio in video per scoprire i luoghi del Poeta in città con Francesca Barra e Claudio Santamaria.