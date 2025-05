La raffica di assoluzioni in primo grado non ha scalfito le convinzioni della procura sui presunti illeciti nei lavori di ampliamento svolti nel 2018 allo stadio Mazza. Nei giorni scorsi, il pubblico ministero Barbara Cavallo ha infatti impugnato la sentenza firmata dal giudice Marco Peraro e proposto appello per quattro dei cinque imputati (per l’ultimo, il collaudatore Fabrizio Chiogna, la stessa procura aveva chiesto l’assoluzione), a processo a vario titolo per falso e frode nelle pubbliche forniture. Ai giudici della corte d’Appello, il pm chiede il riconoscimento della responsabilità degli imputato, il rinnovo dell’istruttoria e, in particolare, l’audizione del perito Bernardino Chiaia, nominato dal gup in fase di udienza preliminare. L’istanza, come anticipato, vale per quattro dei cinque imputati complessivi, cioè Giuseppe Tassi (legale rappresentante della Tassi Group, impresa appaltatrice delle opere), Lorenzo Travagli (progettista e direttore dei lavori), Domenico Di Puorto e Adelino Sebastianutti (amministratori delle aziende Gielle Srl e della Pm Group). 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Processo stadio, l'appello del pm: "Troppa fretta di terminare l'opera. Lavori non svolti a regola d'arte"