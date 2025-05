Probabili formazioni Juve Udinese | Tudor pensa ai titolari tra infortunati squalificati e quell’importante recupero Le possibili scelte

In vista dell'importante incontro tra Juventus e Udinese, Tudor deve affrontare diverse incognite legate a infortuni e squalifiche. Le scelte per il suo schieramento di titolari potrebbero influenzare le ambizioni della squadra in ottica Champions. Oggi si definiranno le probabili formazioni, rivelando le strategie del tecnico bianconero.

Probabili formazioni Juve Udinese: Tudor pensa ai titolari per l’importante sfida in ottica Champions. Le possibili scelte. Nella giornata odierna si avranno le idee più chiare su quella che sarà la formazione della Juve contro l’ Udinese nell’importante match in ottica Champions League. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Kelly, che ieri si è allenato in gruppo, sarebbe pronto per partire titolare. Vicino a lui Renato Veiga: da capire, quindi, chi completerà il reparto tra Alberto Costa o Cambiaso. Gatti, invece, non avrà più di una decina di minuti nelle gambe mentre sarà importante il ritorno di Yildiz. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Udinese: Tudor pensa ai titolari tra infortunati, squalificati e quell’importante recupero. Le possibili scelte

Approfondimenti da altre fonti

Serie A: domenica Juventus-Udinese, probabili formazioni DIRETTA

Come scrive ansa.it: Udinese e poi Venezia, per la Juventus saranno 180 minuti di fuoco. I bianconeri si giocano un posto in Champions con la consapevolezza che in caso di 6 punti sarebbero certi della qualificazione ...

Juventus-Udinese (Serie A): orario, dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico

Riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Probabili formazioni Juve Udinese: come risolverà l’emergenza Tudor? Le primissime sensazioni sulle idee del tecnico

Segnala juventusnews24.com: Probabili formazioni Juve Udinese: come tapperà l’emergenza difensiva Tudor? Le primissime idee del tecnico bianconero Igor Tudor, in vista della partita di domenica contro l’Udinese, non avrà a dispo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Juve-Inter dove vedere la sfida e le probabili formazioni

La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset: Juventus-Inter sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Canale 5, al termine di un'edizione ridotta di 'Striscia la Notizia'.