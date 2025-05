Primo trimestre 2025 Tessile a -11% ma resiste Peggiora l’abbigliamento

Ventisei mesi di caduta del settore moda si fanno sentire per la lunga ed estenuante durata della crisi sul comparto tessile. Ma il -1,1% di produzione tessile nel distretto pratese nei primi tre mesi di un complicato 2025 con un avvio di presidenza americana di Donald Trump imprevedibile con l’altalena dei dazi e con il quadro geopolitico instabile, fanno vedere qualche luce in mezzo ad un tunnel ancora troppo buio. "Vogliamo leggere come un segnale di relativa speranza il -1,1% del tessile nel 1° trimestre 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024. Un risultato certo negativo (per quanto lontano dal -7,1% registrato a livello italiano), che rappresenta una frenata nella pesante serie degli ultimi trimestri, approdata al -8% dei volumi di produzione con cui si è chiuso il 2024 per il settore. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Primo trimestre 2025. Tessile a -1,1%, ma resiste. Peggiora l’abbigliamento