primo test dell estate senza ferrovia bus sostitutivi nel prossimo weekend

Anticipo di un’estate senza treni sulla sponda orientale del lago di Como per pendolari e turisti. Il prossimo weekend la circolazione ferroviaria sulla linea Lecco-Sondrio sarà interrotta tra le stazioni di Lecco e di Dervio per lavori di potenziamento in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Lo stop scatterà alla mezzanotte e un minuto di venerdì, il 23 maggio, e proseguirà fino alle 23.59 di domenica: tre giorni interni, durante i quali il servizio di trasporto verrà completamente sospeso e non circolerà nessun regionale. Al posto dei treni viaggeranno bus sostitutivi, proprio come succederà per tre mesi per tutta estate, dal 15 giugno al 14 settembre, lungo l’intera linea Lecco-Sondrio-Tirano. Si teme che i pullman non saranno né abbastanza frequenti, né abbastanza veloci e nemmeno sufficientemente capienti per trasportare le migliaia di persone che approderanno sul lago, specialmente a Varenna. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

