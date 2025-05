primo successo stagionale per alessio martinelli al trofeo galletto verde a calcinaia

Dopo due podi, arriva il primo successo stagionale per Alessio Martinelli, il corridore del Velo Club “Carlo & Raffaella“ che, con tutta la squadra Giovanissimi, ha corso sulle strade di Calcinaia, nel pisano, nella gara valida per il quarto trofeo “Galletto verde“ e il sesto trofeo “Silvio Bernardini“. In gara oltre cento partecipanti suddivisi per età. Martinelli si impone nella G3 (età 9 anni, partenti 17) mentre nella stessa categoria Diego Corradi arriva a metà del gruppo. Nella G2 (età 8 anni, partenti 19) Lorenzo La Monica è quinto, mentre Andrea Petricciuolo chiude nel gruppo. Nella G5 (età 11 anni, partenti 22) terzo posto per Lucia Petricciuolo; mentre nella G6 (età 12 anni, partenti 28), Agnese Sabato disputa una buona gara ma non riesce a piazzarsi. La squadra rossonera è allenata da Nico Fioravanti e dal suo vice Alessio Corradi. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

