prevenzione sanitaria accordo tra asl5 e raot

Un nuovo servizio dedicato alla popolazione LGBTQIA+, che va a integrare e potenziare l'offerta sanitaria già presente sul territorio. È quanto nato dalla collaborazione tra Raot, la Rete anti omofobia e transfobia della Spezia, e Asl5. Il servizio vuole garantire un accesso sicuro, adeguato e rispettoso ai percorsi di prevenzione sanitaria, rispondendo in modo mirato ai bisogni specifici della comunità LGBTQIA+ e rivolgendosi a tutte quelle persone che, per vari motivi, possono avere difficoltà ad accedere agli screening: chi non riceve più convocazioni automatiche per gli screening gratuiti dopo la rettifica anagrafica; chi vive situazioni di disagio rispetto all'accesso al servizio per motivi legati alla propria identità di genere; chi ha dubbi o necessità di chiarimento riguardo all'idoneità agli screening o alle modalità di accesso.

