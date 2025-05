Prevenzione e salute Lotta all’ipertensione | Un gazebo aperto a tutti

Domani, domenica, in piazza Duomo a Pistoia, si terrà un gazebo dedicato alla prevenzione dell'ipertensione. Aperto a tutti, offrirà consulenze gratuite con esperti, tra cui medici specialisti della medicina interna del San Jacopo e del L Pacini, diretto dal dottor Franco Cipollini. Un'importante iniziativa per promuovere la salute e il benessere della comunità.

PISTOIA Prevenzione e salute. Assistiti da esperti. Ecco un gazebo contro l’Ipertensione. Sarà allestito domani, domenica in piazza Duomo ( con all’interno i medici specialisti della medicina interna uno del San Jacopo e del L Pacini, di cui è direttore il dottor Franco Cipollini, in occasione della Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa promossa dalla Società Italiana Ipertensione Arteriosa. I medici saranno disponibili dalle ore 9 alle 18 e, a quanti lo richiedano, verranno fornite informazioni sull’ipertensione e sulla prevenzione cardiovascolare a tutto tondo e sarà possibile misurare la pressione arteriosa e ritirare una brochure informativa. L’iniziativa verrà realizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, sezione locale. Si ricorda – spiega una nota – che all’ospedale San Jacopo è presente un ambulatorio specialistico dell’ipertensione, accreditato a livello nazionale dalla Siia. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prevenzione e salute. Lotta all’ipertensione: "Un gazebo aperto a tutti"

Se ne parla anche su altri siti

Prevenzione e salute. Lotta all’ipertensione: "Un gazebo aperto a tutti"

Come scrive lanazione.it: Prevenzione e salute. Assistiti da esperti. Ecco un gazebo contro l’Ipertensione. Sarà allestito domani, domenica in piazza Duomo ( con all’interno i medici specialisti della medicina interna uno del ...

Ipertensione, ecco la guida per la pressione sotto controllo

Scrive msn.com: Se tutti gli italiani adulti decidessero di controllarsi la pressione regolarmente scoprirebbero che quasi uno su tre (il 31%) è iperteso, ha cioè una pressione più alta rispetto ai valori normali men ...

Ipertensione, giornata di prevenzione

Si legge su cremonaoggi.it: Sabato 17 maggio 2025 si celebra la XXI Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa, promossa in tutto il mondo dalla World Hypertension League. Un momento importante per comunicare in tutto il ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Inizia Star “Medicina Prevenzione e Cura della Salute Personalizzata” in onda su Antenna 3 Radio Televisione Toscana Canale 99

Si chiama “START MEDICINA” la prima di una serie di trasmissioni che avranno per tema “ Prevenzione e Cura della Salute Personalizzata” che andrà in onda su Antenna 3 Radio Televisione Toscana Canale 99 ogni venerdì’ con inizio venerdì prossimo 6 ottobre alle 21,30 (repliche sabato ore 15.