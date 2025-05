GROSSETO Anche l’ Asl Toscana Sud Est aderisce all’ Open Day dedicato alla prevenzione cardiovascolare promosso dalla Fondazione Onda "ETS" per la giornata di martedì 27 maggio. Durante la giornata saranno offerti servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione che includono visite specialistiche, esami strumentali, colloqui, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo nelle aree specialistiche di cardiologia e chirurgia vascolare, diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, reumatologia. Si tratta di visite molto importanti che possono salvare o meno una vita Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia e nel mondo con un notevole impatto anche in termini di morbosità e disabilità. 🔗Leggi su Lanazione.it

Prevenzione al cuore. Aspettando l'Open Day