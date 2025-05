presidio sociale non solo servizio la bottega rischia già il fallimento

Castelnuovo Magra, 17 maggio 2025 – Vacilla la sopravvivenza de La Bottega di Castelnuovo Magra. Stretta tra i numeri del bilancio che, impietosi, non tornano e il desiderio di difendere un’idea di comunità coesa e solidale. La Bottega è l’unico alimentare nel cuore del borgo rinato a fine marzo 2024 dalle ceneri di quello che aveva chiuso qualche mese prima. Una rinascita realizzata con entusiasmo e determinazione dalle imprenditrici Rosita Bellocchio e Maria Ida Bibolini con un’idea ben chiara: creare in un paese che conta molti anziani un negozio per tutti, soprattutto per chi non può spostarsi, per chi è solo. E nel negozio non fa solo la spesa ma chiacchiera, racconta, rompe la solitudine. Un bel progetto, diventato realtà grazie all’entusiasmo di tante persone che si strinsero per realizzarlo: il notaio che si mise a disposizione gratuitamente, la proprietaria del fondo che ospita La Bottega, Maria Grazia Celsi, che rinunciò al primo anno di affitto, la mobilitazione di Arci, Proloco e tanti privati per contribuire alla raccolta fondi, la disponibilità di volontari per alternarsi in negozio. 🔗Leggi su Lanazione.it

