Volti, note e passione: a Castelfiorentino torna il "Premio Busoni", celebrando dieci anni di talento musicale. Questo weekend, il concorso nazionale si svolgerà presso la scuola comunale di musica, animando il paese con giovani artisti provenienti da tutta Italia. Un anniversario significativo per una manifestazione che promuove e valorizza i talenti emergenti.

Volti, note e passione: a Castelfiorentino torna il “ Premio Busoni “, dieci anni di talento in musica. Il paese si accende con la decima edizione del concorso nazionale, in programma da oggi per tutto il weekend nei locali della scuola comunale di musica. Un compleanno importante per una manifestazione ormai punto di riferimento nel panorama musicale giovanile, capace di attirare ogni anno decine di talenti in erba provenienti da tutta Italia. Sul palco, a contendersi il riconoscimento intitolato al grande pianista e compositore empolese Ferruccio Busoni, saliranno studenti di scuole medie e licei ad indirizzo musicale. Giovani, giovanissimi, ma già padroni del proprio strumento e pronti a raccontarsi con il linguaggio più universale che c’è: quello delle note. A sostenere l’iniziativa – patrocinata dal Comune di Castelfiorentino e dalla Città Metropolitana di Firenze – è la scuola comunale di musica, che per due giorni si trasformerà in una vera e propria "fucina d’arte", animata da suoni, emozioni e tanto entusiasmo. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Premio Busoni“. Talenti in erba da tutta Italia

