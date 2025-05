Preghiera del mattino del 17 Maggio 2025 | Rinsalda la mia Fede

Preghiera del mattino del 17 maggio 2025: un momento per rinvigorire la nostra fede e dedicare il sabato alla Beata Vergine Maria. Offriamo a Dio questo nuovo giorno, affidandoci alla nostra mamma celeste affinch√© ci guidi con amore. Con umilt√†, invochiamo: ‚ÄúSanta Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come‚Ķ‚ÄĚ

Il Sabato √® il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la preghiera del mattino di oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinch√© ci guidi nel nostro cammino: ‚ÄúSanta Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente‚ÄĚ. Chiediamo per intercessione. L'articolo Preghiera del mattino del 17 Maggio 2025: ‚ÄúRinsalda la mia Fede‚ÄĚ proviene da La Luce di Maria. 🔗Leggi su Lalucedimaria.it ¬© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 17 Maggio 2025: ‚ÄúRinsalda la mia Fede‚ÄĚ

