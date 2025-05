Ponte di San Michele sull’Adda futuro green | diventerà una pista ciclabile panoramica

Il ponte di San Michele sull'Adda si prepara a una nuova vita eco-sostenibile. Una volta dismesso il traffico ferroviario e automobilistico, si trasformerà in una suggestiva pista ciclabile panoramica, offrendo un'esperienza unica a ciclisti e turisti, immersi in un paesaggio mozzafiato a 85 metri di altezza tra Paderno e Calusco.

Paderno d'Adda (Milano) – Niente treni, probabilmente anche niente auto, solo biciclette. Una volta dismesso, il ponte San Michele sull'Adda, tra Paderno sulla sponda lecchese, e Calusco sul versante bergamasco, diventerà una suggestiva e panoramica pista ciclabile sospesa a 85 metri di altezza. Lo preannuncia Daniele Mari, ingegnere di Rf i responsabile del progetto d'opera del rimpiazzo dello storico viadotto. Il vecchio ponte, costruito tra il 1887 e il 1889, è infatti destinato al pensionamento, previsto nel 2030 o poco oltre. "Continueremo a mantenere il ponte San Michele, ma lo toglieremo dall'esercizio ferroviario – spiega –. Non sarà più un collegamento stradale provinciale. Stiamo elaborando una nuova strategia che lo porti a essere utilizzato diversamente, come pista ciclopedonale".

Il ponte degli sprechi. San Michele a scadenza. Si rischia un altro caos

Scrive msn.com: Il passaggio sull’Adda tra le province di Lecco e Bergamo sarà chiuso nel 2030. Le Amministrazioni temono una replica della serrata improvvisa del 2018.

Paderno d'Adda, il vecchio ponte San Michele non reggerà oltre il 2030. Vertice d'urgenza in Regione: ''Dobbiamo fare in fretta''

Riporta msn.com: Il manufatto di fondamentale importanza per i collegamenti fra Lecchese e Bergamasca subisce le continue vibrazioni causate dal passaggio delle auto e dei treni. Avviato il procedimento di dibattito p ...

San Michele, le tre ipotesi per il nuovo ponte tra Calusco e Paderno. L'assessore Terzi: «Chi non lo vuole abbia il coraggio di dirlo»

Segnala bergamo.corriere.it: Presentati gli scenari per la nuova struttura sull’Adda. Porterà i treni a 142 al giorno e gli automezzi a triplicare ...

