Ponte dell’Idice ripartono i lavori | A Campotto finirà l’isolamento

A Campotto la popolazione può tirare un sospiro di sollievo: sono ripresi i lavori sul ponte dell’Idice. Sempre che continuino le condizioni di bel tempo, ci vorranno 14 settimane per completare il ponte sul fiume Idice lungo la strada provinciale Cardinala. E’ quanto dirà il presidente della Provincia di Ferrara, Daniele Garuti, all’incontro con la popolazione di Campotto per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori per la ricostruzione del ponte sul fiume Idice lungo la provinciale, che si terrà martedì sera nell’ostello alle 20.45. Con il miglioramento delle condizioni meteo, infatti, fanno sapere dalla Provincia, dallo scorso aprile i lavori hanno potuto riprendere, dopo il lungo stop imposto dall’alluvione dell’ottobre-novembre 2024. In particolare, con lo stabilizzarsi delle condizioni ambientali dell’alveo e delle golene del corso d’acqua, è stato possibile riprendere l’accesso in condizioni di sicurezza alle aree di cantiere – prima completamente allagate – con la conseguente ricostruzione degli apprestamenti per alloggiare le gru e le attrezzature necessarie al montaggio delle pile dell’impalcato metallico del nuovo ponte, della lunghezza di 80 metri. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

