PiazzaPulita sondaggio-Mannheimer | Meloni vola ecco le cifre

Nell'ultima puntata di PiazzaPulita su La7, Corrado Formigli ha presentato i risultati del sondaggio condotto da Eumetra, con Renato Mannheimer che ha evidenziato il crescente consenso di Giorgia Meloni. Con un sorprendente 30,3% di approvazione, la leader di Fratelli d'Italia si conferma una forza dominante nell'opinione pubblica italiana.

"Qui la Meloni non si ferma, anzi.": Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7, ha introdotto così l'ultimo sondaggio condotto da Eumetra. A illustrarlo, collegato con il talk, è stato Renato Mannheimer, che ha detto: "Meloni va benissimo nell'opinione pubblica, lei e il suo partito: ha il 30,3%. E questi piccoli aumenti ogni settimana aiutano. Il +0,2 da solo non vuol dire niente, però se ne sommi di più ogni settimana.". Al secondo posto, invece, c'è il Partito democratico di Elly Schlein che guadagna lo 0,1% in due settimane e sale al 21,9, restando comunque a oltre 8 punti di distanza da Fratelli d'Italia. Una differenza piuttosto marcata, insomma. A seguire ecco il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte al 12,4% con un calo dello 0,2. Subito dopo ci sono la Lega di Matteo Salvini che perde lo 02 e scende all'8,9; Forza Italia di Antonio Tajani che perde la stessa percentuale e si porta all'8,7; Alleanza Verdi Sinistra che invece guadagna lo 0,1 e sale al 6,3. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - PiazzaPulita, sondaggio-Mannheimer: Meloni vola, ecco le cifre

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Mente, si prenda 15 secondi”: il nuovo affondo della Schlein alla Meloni in tv

Come scrive newsmondo.it: Adesso, la segretaria Dem, Elly Schlein, è intervenuta a ‘PiazzaPulita’ su La7, argomentando alcune situazioni che si sono venute a creare nelle ultime giornate e che hanno visto protagonista anche la ...

Incontro Meloni-Trump, Michele Serra critico a Piazzapulita: “Mi ha fatto impressione”

Segnala thesocialpost.it: intervenuto durante la trasmissione Piazzapulita su La7, condotta da Corrado Formigli. “Mi ha fatto abbastanza impressione – ha dichiarato – che Meloni, per rendersi bene accetta a Trump, abbia ...

Sondaggi politici, vola Azione: +0,6 per cento dopo l’apertura a Meloni

Scrive lettera43.it: Il dato arriva a due settimane dal congresso romano del partito, dove Carlo Calenda ha ospitato dei ministri FdI, inclusa la premier Meloni. Il centrosinistra in calo: il Pd perde lo 0,4 per cento ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Un sondaggio di Wiko rivela che i dispositivi hi-tech sono un efficace antidoto contro la tristezza

Lo smartphone aiuta a sentirsi meno soli e tristi per il 74% dei rispondenti, ma il 61% annovera il digital detox come una buona pratica per l’umore Nasceva nel 2005 il Blue Monday.