Piano strutturale integrato Via libera alle osservazioni dal consiglio di Altopascio

Il Consiglio Comunale di Altopascio ha dato il via libera alle controdeduzioni sulle osservazioni e i contributi degli Enti relativi al Piano Strutturale Intercomunale, che coinvolge anche i Comuni di Capannori, Porcari e Villa Basilica. Questo passo segue l’adozione del piano, segnando un'importante fase nel processo di pianificazione territoriale della zona.

Approvate in consiglio comunale ad Altopascio le controdeduzioni alle osservazioni e ai contributi portati dagli Enti sul Piano Strutturale Intercomunale che riguarda i Comuni di Capannori (capofila), Altopascio, Porcari e Villa Basilica. Tutto ciò a seguito dell’adozione che il civico consesso dei vari territori hanno già ratificato e che rappresenta una fase diversa dalla definitiva approvazione che dovrà arrivare. Prima però era necessario l’esame delle risposte alle osservazioni. Quando tutti e 4 i Municipi avranno espletato questa procedura, lo step successivo sarà informare la Regione e la convocazione della Conferenza Paesaggistica. Infine l’approvazione finale. Scendiamo nel dettaglio tecnico con la delibera del consiglio. Nei termini previsti sono pervenute 444 osservazioni complessive, di cui 292 relative al Comune di Capannori, 56 relative alla cittadina del Tau, 76 relative al Comune di Porcari, 8 per quello di Villa Basilica e 8 relative ad aspetti sovracomunali. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piano strutturale integrato. Via libera alle osservazioni dal consiglio di Altopascio

