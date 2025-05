Piano della mobilità a Viareggio parcheggi high-tech e navette gratis

Viareggio, 17 maggio 2025 – Navette gratis, parcheggi scambiatori e un grande sistema informatizzato che possa rendere il parcheggio in città parte integrata di un più ampio progetto sulla viabilità: questo è il cuore del nuovo piano dei parcheggi del Comune, presentato ieri dal sindaco Giorgio Del Ghingaro, coadiuvato dall’amministratrice delegata di MoVer Placida Canozzi e dal presidente della società Roberto Bucciarelli. Gli obiettivi del “Piano di mobilità” sono molteplici: da un lato, digitalizzare la gestione della sosta nelle aree di sosta collocate sulle principali direttrici di accesso alla città, che diventano così parcheggi scambiatori dove gli utenti possono lasciare la propria auto per recarsi verso il centro tramite navetta, a piedi o con mezzi del servizio sharing; dall’altro, incentivare l’uso di mezzi alternativi per togliere auto dal centro e renderlo più fruibile, bello e vivibile. 🔗Leggi su Lanazione.it

