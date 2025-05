Una nuova proposta per stimolare l’ autoimprenditorialità tra gli under 30 residenti a Perugia: è il progetto PG4Ideas, format dinamico e partecipativo che unisce formazione, gioco e confronto diretto con imprenditori e consulenti, per trasformare le idee dei giovani in iniziative concrete. Presentato ieri al Post - Museo della Scienza, il progetto è promosso dall’assessorato allo sviluppo economico e innovazione del Comune in collaborazione con l’Università degli Studi e l’Università per Stranieri, il Post, l’associazione Roghers e realtà imprenditoriali locali come Meet2B e FidoCommercialista. Il cuore del progetto è un ciclo di tre incontri gratuiti che si terranno il 27 maggio, il 3 giugno e il 17 giugno, dalle 17.30 alle 19.30 al Post: 45 minuti di formazione teorica, con esperti che introdurranno un tema fondamentale per avviare un’impresa e a seguire mini-giochi interattivi, per mettere in pratica le nozioni apprese, dando forma alle idee in modo creativo e coinvolgente. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Pg4Ideas", c’è il progetto per l’autoimprenditorialità