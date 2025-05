Pesante offensiva a Gaza 115 morti in 24 ore | è strage di bambini Media | Trump vuole trasferire 1 milione di palestinesi in Libia

Roma, 17 maggio 2025 – Mentre è in atto una pesantissima offensiva israeliana in diverse zone della Striscia – 115 i morti, di cui 45 bambini, nell’ultime 24 ore – Trump starebbe lavorando a un piano per trasferire in modo permanente un milione di palestinesi alla Libia. In cambio, la Casa Bianca potrebbe sbloccare miliardi di dollari di fondi congelati dagli Usa da più di un decennio. È quanto raccontato da fonti ben informate all’emittente Nbc. Hamas ha affermato di non essere a conoscenza di colloqui sul trasferimento dei palestinesi in Libia. Al momento, non ci sarebbe però nessuna accordo firmato. Oggi i Paesi arabi si incontreranno a Baghdad per un vertice su Gaza e la crisi in Medio Oriente. L'incontro avviene dopo l’incontro al Cairo di marzo in cui i leader arabi hanno adottato un piano per la ricostruzione della Striscia di Gaza che mira a emarginare Hamas, presentato come alternativa al piano di Trump di porre il territorio sotto il controllo americano. 🔗Leggi su Quotidiano.net

