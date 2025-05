Pertite le associazioni incalzano | Ecco cosa dovrebbe fare il Comune

Le associazioni hanno avviato una mobilitazione urgente per il Parco della Pertite, evidenziando l'assenza di priorità da parte dell'amministrazione comunale. Nonostante le pressioni del Comitato della Pertite e delle associazioni ambientaliste, le promesse di realizzare il progetto "Bosco in città" sembrano ancora lontane. È tempo che il Comune agisca concretamente per tutelare questo importante patrimonio verde.

«Che il Parco della Pertite non rientri fra gli obiettivi prioritari di questa amministrazione risulta purtroppo evidente. Nel giro di un paio di anni, a seguito delle pressioni del Comitato della Pertite e delle associazioni ambientaliste per riuscire ad ottenere il Bosco in città, il Comune ha.

