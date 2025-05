Peretola non convince | Troppi dubbi sui rumori

Il Comune si oppone con fermezza alla nuova proposta di pista dell’aeroporto di Firenze, contenuta nel project review del Piano di sviluppo aeroportuale al 2025. La posizione dell’amministrazione è chiara: non ci sono le condizioni per esprimere un parere favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto. Anzi, in caso di via libera da parte del ministero, l’amministrazione è pronta a tornare in tribunale. "Non sussistono al momento le condizioni per l’espressione di un parere informato e motivato da parte dell’amministrazione comunale di Prato in merito alla compatibilità ambientale del progetto", con queste parole il dirigente del servizio Ambiente, Francesco Caporaso, e il responsabile dell’unità Tutela dell’Ambiente e sicurezza, Francesco Sanzo, bollano la documentazione fornita da Toscana Aeroporti. 🔗Leggi su Lanazione.it

