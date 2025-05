Perde il controllo della moto e va a sbattere contro il guardrail | un morto

Un tragico incidente ha spezzato la vita di un motociclista la scorsa notte sulla strada statale 121, nei pressi dello svincolo per Misterbianco centro. Il giovane ha perso il controllo della moto e ha impattato contro il guardrail intorno alle 3. L’accaduto è avvenuto in un tratto sorvegliato da un autovelox.

Un motociclista è morto la scorsa notte in un incidente lungo la strada statale 121, all’altezza dello svincolo per Misterbianco centro, in direzione Paternò. L’impatto è avvenuto intorno alle 3, nelle vicinanze di un tratto dove è installato un autovelox. Secondo quanto finora ricostruito, la. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Perde il controllo della moto e va a sbattere contro il guardrail: un morto

Se ne parla anche su altri siti

Auto perde il controllo, va fuori strada e finisce nella golena del torrente Torre: tre giovani feriti

Segnala msn.com: POVOLETTO - L'auto perde il controllo e finisce fuori strada nella golena del torrente Torre: è accaduto nella serata di ieri ...

Perde il controllo della moto in curva e si schianta contro il guardrail: Simone muore a soli 27 anni

nordest24.it scrive: VICENZA – Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di un giovane centauro vicentino. Simone Mazzocchin, 27 anni, originario di Bassano del Grappa e residente a Cartigliano, è deceduto a se ...

Nardò, 18enne perde il controllo dell'auto e va a sbattere. Ricoverato in codice rosso

Segnala leccesette.it: L'incidente si è verificato oggi pomeriggio in via XXV Luglio. Abbattuto un palo della luce. Versa in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Roma - perde controllo scooter e finisce a terra: morto 29enne

E' accaduto questa mattina, poco prima delle 5, e sul posto sono intervenute le pattuglie dell’VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale.