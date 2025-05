Percosse e abusi sulla compagna | è stato ammonito

Dopo aver chiuso circa due anni fa il legame con il compagno e averlo denunciato per maltrattamenti e vessazioni di vario tipo, una donna aveva deciso di ritirare la querela sporta alle forze dell’ordine ed era caduta di nuovo nel vortice di quella relazione: gli abusi erano iniziati di nuovo con percosse, richieste di denaro, completa sottomissione e abusi anche di tipo sessuale. Nei confronti dell’uomo, un 45enne originario dell’Est Europa, il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso, d’ufficio e d’urgenza, un provvedimento di ammonimento per le condotte maltrattanti perpetrate per anni. A causa delle percosse, la donna aveva dovuto far ricorso più volte alle cure mediche. L’istruttoria della polizia è nata dall’analisi di diversi atti d’ufficio dai quali sono stati ricostruiti i soprusi subìta dalla donna per anni. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

