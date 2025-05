Perché non riusciamo a toglierci dalla testa Zombie Lady di Damiano David

"Zombie Lady" di Damiano David è un brano contagioso che mescola realtà e finzione, dando vita a un mondo affascinante e inquietante. Con la presenza della compagna Dove Cameron, la canzone si fa notare per il suo ritmo avvincente e i testi evocativi. Scopriamo insieme perché questa traccia dall'album *Funny Little Fears* continua a girare nelle nostre teste.

Zombie Lady è la canzone con cui Damiano David ha deciso di lanciare il suo album Funny Little Fears. Quello del cantante dei Maneskin è un brano in cui si gioca tra realtà e finzione e in cui fa capolino la compagna Dove Cameron: ecco perché questa canzone piace e piacerà. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Perché non riusciamo a toglierci dalla testa Zombie Lady di Damiano David

