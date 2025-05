Perché l' omeopatia è il cavallo di Troia dell' anti-scienza

L'omeopatia, spesso percepita come una terapia alternativa innocua, si rivela in realtà un cavallo di Troia per l'antiscienza. Non si tratta solo di acqua e zucchero, ma di un veicolo che trasmette tossine cognitive. Uno studio recente sulla rivista Public Understanding of Science di Luisa Liekefett e collaboratori analizza questo fenomeno insidioso.

È un dato di fatto: l’omeopatia non è solo acqua. È un vettore. E quel che trasporta – sotto la superficie delle diluizioni e delle compresse zuccherine – è un set ben definito di tossine cognitive. Lo studio appena pubblicato sulla rivista Public Understanding of Science da Luisa Liekefett e colleghi non è certo il primo a trovare questo risultato, ma lo mostra con particolare chiarezza: attraverso un’analisi statistica su 225 partecipanti, i ricercatori hanno messo a fuoco le categorie mentali che accompagnano l’uso dell’omeopatia, in particolare per condizioni gravi quali il cancro. I risultati mostrano che chi si affida all’omeopatia non solo ha una maggiore probabilità di prendere decisioni rischiose per la propria salute, ma condivide un’attitudine profondamente negativa verso la scienza in generale. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Perché l'omeopatia è il cavallo di Troia dell'anti-scienza

